Pred desetimi leti se ji je ob globalni gospodarski krizi uspelo obdržati nad vodo in je ves čas poslovala pozitivno, a ne brez odrekanj, pravi tretji predsednik uprave in generalni direktor Kolpe Mirjan Kulovec, ki podjetje vodi 22 let. »Šli smo na 36-urni delovnik, zategnili pasove, se malo 'prešteli' in nekaj ljudi odpustili. Morda je bil tudi čas, da se je podjetje malo očistilo, ker je v letih pred tem kar nenormalno raslo.«

Skupina Kolpa s proizvodnimi podjetji v štirih državah danes zaposluje 650 ljudi, od tega 410 v matični družbi v Rosalnicah pri Metliki. Izvozi 80 odstotkov proizvodnje, od tega skoraj tri četrtine na zahodnoevropske trge. Lansko leto je sklenila z 52,7 milijona evrov prihodkov, letos naj bi jih po Kulovčevih napovedih ustvarila še pet odstotkov več oziroma 55 milijonov, lanski dobiček pa je znašal 2,2 milijona evrov. Podobno kot lani se tudi v letošnjem letu soočajo z dvigom cen surovin in hkrati pritiskom po znižanju prodajnih cen, kar se odraža tudi v nižji marži.

V hotelih in na letališčih

Pred 40 leti so začeli skromno, takratna tovarna kopalniške opreme Metlika, ki je delovala kot Novolesov tozd, je bila eden prvih proizvajalcev kopalniške opreme na takratnem jugoslovanskem trgu. Pospešeno so se začeli razvijati po letu 1982 s programom kopalnih kadi kolpasan, ki še vedno obsega polovico njihove proizvodnje. Dve leti pozneje so na trg vstopili še s programom kuhinjskih korit kolpaker. Danes prodajajo v 44 državah sveta, od Evrope, Severne in Južne Amerike do Savdske Arabije, Indije in Rusije.

V zadnjem letu rastejo predvsem z novim programom kolpa solutions. Kot pravi Kulovec, v tem segmentu ni poceni konkurence z vzhoda, z njim so prisotni tako doma kot v tujini, predvsem v zahodni in srednji Evropi ter na trgih nekdanje Jugoslavije, gre pa za celovite rešitve opremljanja hotelov, trgovin, bolnišnic, laboratorijev in drugih prestižnih prostorov in stavb. S Kolpinim kerrockom je, denimo, opremljeno tudi zagrebško letališče. »V prihodnje ne pričakujemo krize, vsaj ne takšne, kot je bila leta 2008, kajti ljudje so zdaj veliko bolj previdni. Morebitne izpade v rednih programih kolpasan in kerrock pa lahko pokrijemo prav s programom solutions.«