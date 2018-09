Investicija je družbo, ta je v lasti Petra Piška, tudi podpredsednika Obrtne zbornice Slovenije (OZS), stala štiri milijone evrov. »Gre za eno večjih naložb v celjski regiji, center pa je prvi tovrsten večnamenski objekt pri nas z najvišjo dodano vrednostjo, kar je pomembno tako za sektor transporta kot logistike, v njem bo delo dobilo še okoli deset ljudi,« so sporočili z OZS.

Širitev hladilnice in varovana parkirišča

Gre za prvi del investicije skupine Pišek & Hsf Logistik, ki se razprostira na skupno okoli 10.000 kvadratnih metrih in je namenjena zbiranju in razporejanju tovora ter opravljanju vseh potrebnih vzporednih logističnih storitev.

Center jim je uspelo postaviti v letu dni. Peter Pišek, lastnik podjetja Frigotransport Pišek & Hsf, je za Dnevnik razkril tudi načrte za prihodnost: »Zdaj delamo državni prostorski načrt še za širitev hladilnic v enem delu in varovana, pokrita parkirišča za tovorna in osebna vozila v drugem delu. Sprva smo načrtovali tudi gradnjo bencinskega servisa in restavracije, a smo se po sklepu uprave, naša uprava pa so moji štirje sinovi, odločili, da bencinskega servisa ne bomo delali. Vsa vizija in strategija je zdaj usmerjena v hladilnice, parkirišča in servisno dejavnost,« pove Pišek. Drugi del investicije ocenjujejo na 10 milijonov evrov.