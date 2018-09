Obnova kopališča Tivoli se bliža koncu. Fitnes so odprli že v začetku minulega tedna, sledi še odprtje bazena in savne. Dela v bazenskem delu so skoraj končana, tako da ga bodo odprli čez teden dni, del s savnami bo gostom na voljo konec meseca.

Še nekaj časa pa bo treba počakati na zamenjavo strešne kritine velikega in šolskega bazena ter na obnovo mostu, kajti šele pred dobrim mesecem je bil zaključen razpis za obnovo teh delov stavbe.

Treba je poudariti, da gre za največjo prenovo kopališča Tivoli do sedaj, ki jo je občina izpeljala v sklopu partnerskega projekta z družbo Petrol. Prenova je zajemala predvsem energetsko sanacijo stavbe z zamenjavo fasade, stavbenega pohištva, vgradili so termostatske ventile, prenovili so razsvetljavo in toplotno postajo. Dodali so še sončne zbiralnike za pripravo tople sanitarne vode. Fasado, ki je bila sprva opečnata, so spremenili zaradi izvedbe dodatne izolacije. O številkah oziroma o tem, koliko bodo prihranili s to prenovo, je za zdaj težko govoriti, tako da bodo dejanske prihranke pri porabljenih energentih ugotavljali po končani obratovalni sezoni.

Kopališče Tivoli so odprli leta 1975 in na mnogih delih se je že poznalo, kako dotrajan je bil objekt in kako potrebna je bila obnova. Tako je večina sprememb vidna predvsem na zunanjosti objekta, nekaj je tudi nove opreme, predvsem v fitnesu, a večjih sprememb v notranjosti tokrat ni bilo, saj so garderobe in sanitarije pritličnega dela obnovili že leta 2009. Lani so obnovili še garderobe šolskega bazena.