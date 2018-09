Prometne zamaške na cesti med hotelom Astoria in odcepom za blejski grad naj bi preprečila severna razbremenilna cesta, ki so jo za promet odprli julija in na katero je treba na Bledu zaviti pri prvem izvozu na krožišču. Kar nekaj domačinov pa je poleti opazovalo turiste, ki so usmerjevalne table za grad, Pokljuko in Gorje v krožišču spregledali, namesto prvega izbrali drugi izvoz in se do gradu odpeljali po stari ozki cesti, ki naj bi po novem služila zgolj za lokalni promet. Konec avgusta se je stanje po zapori dela stare ceste proti gradu zaradi obnove izboljšalo, a