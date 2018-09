Letošnje leto je v znamenju čebel. Tudi zato so v Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) pripravili razstavo Kjer so čebele doma. Na njej je začasno na ogled tudi redek predmet iz muzejskih depojev, ki do sedaj še ni bil razstavljen, vprašanje je tudi, kdaj bo spet. Sicer je v SEM na ogled vsega deset odstotkov eksponatov, ki jih hranijo v depojih.

Zdaj lahko na razstavi vidite figuralne čebelje panje, ki so bili varuhi čebelnjakov in čebel. V muzeju imajo tri: enega v obliki psa in dva v obliki vojaka. Najstarejši je panj v obliki psa, ki je bil narejen leta 1866, medtem ko sta vojaka nastala v obdobju med vojnama. »Figuralni panji so malo poznani, a to je upravičeno, saj pri nas niso bili zelo pogosti. Njihova funkcija je bila ta, da so varovali čebelnjak in so stali ob njem. V simbolnem smislu varovanja, seveda. Poleg tega so bili še funkcionalni, saj so bili narejeni kot panj,« je eksponate, ki so večino časa skriti v depoju, opisala kustosinja Bojana Rogelj Škafar .

Največ varuhov na Gorenjskem in Koroškem

O pri njih shranjenih varuhih čebel se ne ve veliko: ne od kod so ne kdo jih je izdelal. »Vemo, da so bili v času med obema vojnama varuhi čebelnjakov zelo priljubljeni,« je dejala kustosinja in razložila, da navada figuralnih panjev kot varuhov čebel izhaja iz severne Nemčije, razširjeni so tudi na Poljskem in Češkem. Pri nas jih je bilo največ na Gorenjskem in Koroškem, ohranjenih jih je manj kot deset.

S tem, da so vsi ohranjeni varuhi čebel leseni. Razen glinenega vojaka v zeleni obleki, ki sedaj strumno stoji na razstavi. »O vojaku nimamo prav nobenih podatkov. Ne ve se niti, kako je prišel v muzej, le inventarna številka je zavedena in nič drugega,« pravi Rogelj-Škafarjeva. Taki glineni varuhi čebel so menda redki tudi v Nemčiji, glineni vojak iz Slovenskega etnografskega muzeja pa je sploh edini pri nas ohranjeni primerek.