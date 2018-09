Nekateri so jih metali v ogenj, drugi pa prisegali, da jih ne bodo nosili nikoli več. Amerika je bila na nogah, trpele pa so superge. Tiste znamke Nike. Podjetje je razdelilo Američane z oglasom ob 30-letnici kampanje Just Do It (Samo stori to), v katerem je glavno vlogo odigral Colin Kaepernick, nekdanji podajalec moštva San Francisco 49ers v ligi NFL.

Razlog za to, da je Nike za svojo kampanjo izbral prav Kaepernicka, ni bil ta, da je eden od najboljših igralcev ameriškega nogometa, ki je, mimogrede, že skoraj dve leti brez dela. Stvar je bila v tem, da je Kaepernick tisti igralec ameriškega nogometa, ki je leta 2016 prvi pokleknil ob predvajanju ameriške himne pred začetkom tekme. »Ne bom stal in kazal spoštovanja državi, ki zatira temnopolte ljudi in ljudi drugih barv. Na cestah ležijo trupla, ljudje pa za to dobijo plačan dopust,« je rekel, s tem pa sprožil epidemijo klečanja med ameriškimi nogometaši, ki bi ob himni morali stati, ter razjezil na tisoče Američanov, ki so njegovo potezo razumeli kot protest proti ameriški himni in zastavi.

Nike je na dogodke izpred dveh let spomnil minuli teden, ko je objavil črno-beli poster s portretom Kaepernicka in sloganom »Verjemi v nekaj. Četudi s tem tvegaš vse.« ter dvominutni oglas, v katerem poleg 30-letnega Kaepernicka med drugimi nastopajo igralca iz lige NLF Odell Beckham ml. in Shaquem Griffin, rolkarka Lacey Baker, teniška igralka Serena Williams in košarkar LeBron James. Nič v oglasu ni naključno, ne v sliki ne v besedi. Kaepernick z ameriško zastavo v ozadju nagovarja publiko, naj se ne sprašuje, ali ima nore sanje, ampak naj se raje vpraša, ali so te dovolj nore. Sam je za to, v kar verjame, res žrtvoval vse, saj ga po gonji, ki so jo proti njemu sprožili ameriški predsednik Donald Trump in njegovi podporniki, ni hotelo zaposliti nobeno moštvo v ligi NFL.

Kljub bojkotu rast prodaje Kaepernicku se je protest, ki je bil usmerjen proti rasni diskriminaciji in nasilju nad temnopoltimi, nekaj časa nehvaležno maščeval, z Nikejem pa je prišel čas za globalno slavo. Trump je tvitnil, da Nike s tem, ko v oglasu uporablja Kaepernicka, pošilja »obupno sporočilo«, vendar je podjetju priznal pravico do svobodnega izražanja stališč. Nato pa obrnil ploščo in se naslajal nad jezo, ki jo je Nikejeva kampanja povzročila med največjimi ameriškimi patrioti. A njegovo veselje ni trajalo dolgo. Teden, ki se je začel z zažiganjem Nikejevih superg in nogavic, več deset tisoč tviti, ki so pozivali k bojkotu Nikeja, ter padcem vrednosti njegovih delnic, se je namreč končal popolnoma nasprotno od Trumpovih pričakovanj oziroma natančno tako, kot so napovedovali oglaševalci. Po prvotnem padcu vrednosti delnic se je družba pobrala, spletna prodaja pa je skočila v nebo.