"Mojca je pred nekaj minutami uspešno opravila potop do najnižje točke našega morja in tako zaključila s svojim podvigom 2 vdiha, 2 Triglava v enem dnevu!!!" so nekaj po 16.30 objavili na strani projekta 3glav na Facebooku.

Habermanova, doma iz Občine Vuzenica, se je na Kredarico pod vrhom Triglava povzpela že v soboto, danes navsezgodaj pa se je odpravila proti najvišjemu vrhu Slovenije, Triglavu, ki je z 2864 metri tudi najvišja gora v Julijskih Alpah.

V spremstvu trenerja, vodiča in prijateljev se je nato vrnila v dolino in se odpravila proti Piranu. Nedaleč od piranskega rta Madona se je popoldne ob lepem sončnem vremenu z monoplavutju potopila na vdih do najnižje točke slovenskega morja, imenovane Podvodni Triglav, je razvidno iz objav na strani projekta.

"Podvodni Triglav ni bil tako naporen kot tisti v Julijcih," je v izjavi medijem po vrnitvi na obalo povedala Habermanova, katere dosedanji rekord potopa z monoplavutjo je 61 metrov. V prihodnosti si želi med najboljše in da bo, kot je dejala, "konkurentka naši Alenki Artnik".