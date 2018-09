Omenjena spominska kartica je odeta v izjemno trpežno ohišje, ki je odporno proti upogibanju s silo do 180 njutonov in proti padcu z višine do pet metrov. Potreba po tovrstnih produktih na trgu vsekakor obstaja. Namreč, ne glede na to, koliko je fotoaparat trpežen, je preživetje zajetih posnetkov na koncu odvisno od stanja spominske kartice. SF-G tough fotografom in filmarjem, ki se bojujejo z različnimi vplivi iz okolja, omogoča tudi zaščito pred vodo in prahom, saj jo ščitita certifikata IPX8 in IP6X.

Nova serija je 18-krat močnejša od standardnih SD-kartic, saj jo varuje monolitna struktura (odlitek ohišja je narejen iz enega dela zelo trdega materiala). Ohišje običajnih SD-kartic je navadno sestavljeno iz treh ločenih delov tanke plastike. Najpogostejše težave, ki jih imajo s karticami uporabniki, so zlomljeno plastično ohišje, zlomljeno stikalo za zaščito podatkov in poškodovana narebrena površina ob kontaktih. Pri Sonyju so inženirji te dele v celoti odstranili in kartice s tem dodatno okrepili.