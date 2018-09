Čakalne dobe za vstop v Slovenijo so na omenjenih mejnih prehodih od pol do ene ure. Za izstop iz države pa vozniki osebnih vozil čakajo na mejnih prehodih Gruškovje in Dragonja, in sicer po pol ure, kažejo podatki, objavljeni na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.

Ker se v največjih nemških deželah počitnice končajo šele sredi septembra, bo do vključno ponedeljka povečan promet predvsem od Hrvaške proti Avstriji, opozarja prometno-informacijski center. Obremenjeni so oz. bodo mejni prehodi s Hrvaško, zastoji pa so, kot omenjeno, tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji, ki se še podaljšajo zaradi kontrole avstrijskih mejnih organov.

Pristojni opozarjajo še na srečanje motoristov v Avstriji pri Baškem jezeru, ki lahko še danes vpliva na promet predvsem na Gorenjskem.

Sicer pa je okoli 14. ure pol kilometra dolg zastoj tudi na primorski avtocesti pred Ravbarkomando proti Kopru, zastoji pa so tudi na cestah Kozminci-Gruškovje, Izola-Portorož, Padna-Dragonja ter na cesti Ilirska Bistrica-Jelšane pri Dolenjah pri Jelšanah v obe smeri.

Kot še kažejo podatki prometno-informacijskega centra, bosta na štajerski avtocesti danes do 22.30 zaprta vozni pas pred Domžalami in izvoz Domžale proti Mariboru. Obvoz je preko izvoza Šentjakoba. Predvidoma do 22. ure bo zaradi del zaprt en prometni pas na glavni cesti Črnuče-Tomačevo, zaradi lokalnih prireditev pa so danes zaprte še nekatere druge ceste po Sloveniji.