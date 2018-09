Kot je na nedavni novinarski konferenci dejal Kos, so se zato odločili fontano zaščititi s franšiznim modelom. S pripravo ponudbe za franšizni model so se po županovih besedah tako odzvali na veliko povpraševanje po vzpostavitvi podobnih fontan tudi po drugih evropskih in svetovnih državah.

Žalska občina je v sodelovanju z Razvojno agencijo Savinja pripravila predstavitev, v kateri so zajeti zgodba in ideja fontane, fontana kot produkt, franšizni model fontane in navodila za pridobitev franšize. Do konca tega meseca bodo z zainteresiranimi že opravili uvodne pogovore. Kos pričakuje, da jim bodo ti pogovori uspeli in da jim bo franšizni sistem prinesel nekaj denarja v občinsko blagajno. V franšizno ponudbo bodo vključili prodajo osnovne ideje in znanja ter tudi štiriodstotni delež od vsakega prodanega vrčka bodočega franšizojemalca.

Ker ima žalska fontana piva zelo dober računalniški program, je mogoče zelo natančno slediti, koliko piva je bilo iztočenega. Franšizni sistem je priložnost tudi za ponudnike na žalski fontani piva, kot sta celjsko podjetje Etra, ki zagotavlja tehnično podporo fontani, in Steklarna Hrastnik, ki izdeluje pivske vrčke, da svoje storitve ponudijo tudi bodočim franšizojemalcem.

Žalsko fontano piva, ki je bila odprta septembra leta 2016, je do sredine julija letos obiskalo več kot 122.000 ljudi, ki so popili skupno dobrih 67.000 litrov piva.