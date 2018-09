Katar naj bi se še posebej zanimal za nemško omrežje majhnih in srednje velikih podjetij, znano kot "Mittelstand". V zadnjih letih se je pri investicijah v velika industrijska ali finančna podjetja pogosto opekel, med drugim pri največji nemški banki Deutsche Bank, je poročala dpa.

Katar je že več kot leto dni v izolaciji sosednjih držav. Združeni arabski emirati, Savdska Arabija, Bahrajn in Egipt so s to državo prekinile stike, ker da podpira teroristična gibanja, tesno sodeluje z Iranom in spodkopava stabilnost v regiji.

Osamitev ga je prisilila, da se je oprl na oddaljenejše zaveznike, pri čemer je Nemčija za ZDA in Kitajsko postala njegov tretji najpomembnejši trgovinski partner. Menjava med Katarjem in Nemčijo se je od leta 2011 skoraj podvojila na okoli 2,8 milijarde evrov. Nemška kanclerka Angela Merkel je v petek napovedala, da bo Nemčija zgradila terminal za utekočinjen zemeljski plin (LNG). Katar je po navedbah dpa največji izvoznik tega energenta na svetu.