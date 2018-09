Na tekmi so nastopile še tri Slovenke: Jerneja Brecl (100,1/122 m) je zasedla šesto, Špela Rogelj (89,8/112,5 m) 14., Urša Bogataj (87,3/117,5 m) pa 16. mesto. Klinčeva je dosegla drugo zmago v svoji karieri in v skupni razvrstitvi poletne turneje napredovala na drugo mesto. Organizatorji so zaradi premočnega vetra odpovedali drugo serijo, tako da so obveljali izidi iz prve serije.

Pred dekleti je zdaj le še finalna tekma, ki bo na sporedu 3. oktobra na veliki skakalnici v Klingenthalu.