Modri vlak, ki ga krasijo napisi v italijanščini in slovenščini, je danes navsezgodaj zjutraj krenil na svojo prvo (ponovno) vožnjo od Ljubljane do Trsta. Vlak, ki se že na prvi pogled razlikuje od vlakov na slovenskih železniških tirih, je prispevala avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina oziroma je last njihovega regionalnega prevoznika Trenitalie. Ta bo odslej neposredno povezoval slovensko prestolnico s Trstom, kamor bo krenil dvakrat na dan. Vsaj en vlak na dan bo svojo vožnjo podaljšal še od Trsta do tržaškega letališča (Ronki) in Vidma (Udine). Vmes bo ustavljal v Divači, Postojni in Sežani.

Prav v postankih na letališčih in v krajih pri letališčih, od koder letijo nekateri najbolj priljubljeni nizkocenovni prevozniki, pomočnik direktorja Slovenskih železnic Miloš Rovšnik vidi velik turistični potencial in obet, da se bo povezava obrestovala. Zanjo naj bi se zanimale tudi slovenske turistične agencije, saj je Italija največji rastoči trg slovenskega turizma.

Predstavniki slovenskega infrastrukturnega ministrstva, Slovenskih železnic in pristojnih na italijanski strani so se za ponovno oživitev pred sedmimi leti ukinjene proge pogajali več kot leto dni, današnje otvoritvene vožnje pa sta se poleg vsaj dveh ducatov drugih potnikov udeležila tudi infrastrukturni minister v odstopu Peter Gašperšič in evropska komisarka Violeta Bulc. Ta je ponovno poudarila pomen železniških povezav in trajnostnega prometa, še zlasti pa meddržavno povezavo, ki je korak k vzpostavitvi enotnega evropskega trga. Z javnim prevozom je bilo tudi v minulih sedmih letih, ko neposredne železniške povezave ni bilo, mogoče priti do Trsta, a je bila vožnja precej zamudna in je zahtevala prestopanje; vlakovna povezava je obstajala do Opčin, nato pa so morali potniki z avtobusom do Trsta. Pot je stala devet evrov. Med državama se je po podatkih Slovenskih železnic peljalo približno petdeset potnikov na dan.

Vozovnica od Ljubljane do Trsta stane danes 8 evrov, dodatek za prevoz kolesa, za katera je na vlaku 30 mest, znaša 5 evrov. Vozovnica do Vidma stane 15 evrov, do tržaškega letališča pa 11,6 evra. Vožnja traja 2 uri in 40 minut, do Vidma pa skoraj štiri ure. Prvo vozovnico od Ljubljane do Trsta je že minuli torek kupil brazilski odbojkar Max Guilherme.