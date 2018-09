#video Španci dobili prestižni dvoboj z Angleži

Nogometaši Anglije in Španije so na londonskem Wembleyju odigrali osrednjo tekmo tretjega dne prvega kroga lige narodov. Španci so se v ligi A v skupini 4 veselili zmage z 2:1, na drugi včerjašnji tekmi najvišje rangirane lige v skupini 2 pa se je Švica znesla nad Islandijo in slavila s kar 6:0.