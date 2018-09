Osaka je spisala eno najlepših teniških zgodb. Igralka, ki je pred turnirjem v New Yorku osvojila zgolj turnir WTA v ameriškem Indian Wellsu po zmagi nad Rusinjo Darijo Kasatkino in se na turnirjih za grand slam nikoli ni prebila dlje od četrtega kroga turnirja – to se je zgodilo na letošnjem odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu – je v svojem prvem finalnem nastopu premagala 16 let starejšo Američanko Sereno Williams.

Finalni obračun na osrednjem igrišču Arthur Ashe v Flushing Meadowsa pred skoraj 24.000 gledalci je bil za Japonko zelo čustven, saj je bila boljša od svoje teniške vzornice in 23-kratne grand slam zmagovalke, v finalnem dvoboju pa so ob sijajnih potezah padale tudi težke besede, kar je na koncu skazilo podelitev.

Nešportno obnašanje slovite ameriške igralke, ki jo na turnirjih za grand slam do izenačenja s slovito avstralsko igralko Margaret Court še vedno loči ena zmaga, je bila seveda tudi posledica sijajne igre 180 cm visoke Japonke. Osaka je v prvem nizu z odličnim uvodnim udarcem in natančno igro z osnovne črte dobila kar pet iger zaporedoma in gladko slavila s 6:2.

Serena je trdila, da njegovih gest ni videla, Francoz pa je po srečanju priznal, da ji je želel pomagati. Svoje so pristavili tudi ameriški navijači, ki so žvižgali ob podelitvi, Japonka pa je celo dejala, »da ji je žal, saj ve, da so vsi navijali za Sereno, ona pa jo je premagala«.

Glavni sodnik Carlos Ramos je sloviti Američanki v drugem nizu dosodil kar tri opomine: najprej ga je prejela zaradi nedovoljene pomoči njenega francoskega trenerja Patricka Mouratogluja, nato zaradi tega, ker je razbila svoj lopar, v osmi igri pa je Williamsova glavnemu sodniku zabrusila, da je »lažnivec in tat« ter zaradi tega izgubila igro. Američanka se kar ni mogla sprijazniti z odločitvami sodnika in od njega celo večkrat zahtevala opravičilo, čeprav je na posnetkih jasno vidno, da ji je želel trener pomagati.

V finalu premagala vzornico

»Vselej sem sanjala o nastopu v finalu grand slama proti Sereni in letos sem to tudi uresničila. Hvala za vse,« je po zmagi skromno dejala Japonka, ki je za zmago prejela ček v višini 3,8 milijona ameriških dolarjev, glede spora Williamsove s sodnikom pa je dejala. »V finalni dvoboj sem bila tako osredotočena, da niti nisem natančno vedela za spor med Williamsovo in glavnim sodnikom. Serena je celo sama prišla do moje klopi in mi sporočila, da ji je Ramos prisodil kazen, tega zares nisem vedela.«

»Naomi je igrala sijajno in si za svojo predstavo zasluži velik aplavz. Za menoj je zaradi vseh zadev v privatnem in športnem življenju izjemno naporno leto, a hvaležna sem podpori in spodbudi, ki sem jo tukaj deležna, ter verjamem, da se bom prihodnje leto ponovno vrnila,« je dejala osmoljenka finalnega obračuna v New Yorku, ki je med dvobojem portugalskemu sodniku Ramosu recimo odločno zabrusila, »da nikoli v svoji karieri ni prišla do zmage z goljufanjem« in »da dokler bo igrala, on ne bo nikoli več sodil njene tekme« ter organizatorje obtožila seksizma, saj po njenem mnenju moški igralci počnejo precej hujše stvari in ne izgubijo točke.

Drevi bo sicer na sporedu še veliki finale v moški konkurenci, za zmago v New Yorku se bosta pomerila Srb Novak Đoković in Argentinec Juan Martin del Potro. Đoković bo v Flushing Meadowsu naskakoval svojo tretjo zmago, potem ko je tu slavil v letih 2011 in 2015, del Potro pa svojo drugo po letu 2009.