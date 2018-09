Američani so v odločilni tekmi turnirja pokazali vse svoje razkošno znanje, dokazali so, zakaj so druga reprezentanca sveta in eden izmed največjih favoritov svetovnega prvenstva, ki se v nedeljo začenja v Italiji in Bolgariji. Toda tudi Slovenija ni dosti zaostajala, odlično se je borila. Slovenskega selektorja Slobodana Kovača pa lahko veselijo predvsem dobri servisi slovenskih igralcev, ki so v večji meri zaslužni, da so Američanom odvzeli niz, kar je bilo glede na videno največ, kar so lahko dosegli. So pa tekmece prisilili, da so se morali za zmago močno potruditi.

Slovenci, ki so začeli v najmočnejši postavi, so tekmo začeli slabo. Težave na sprejemu so povzročile slabo organizacijo napadov, posledica je bil zaostanek 3:10. A ko so stabilizirali sprejem in začeli pritiskati s servisi so začeli tekmeca loviti. Pri izidu 15:17 so zaostajali le še dve točki, pri izidu 18:20 so imeli prvo priložnost, da so povsem približajo, a v protinapadu ni bil uspešen Gasparini. Kar ni uspelo Gaspariniju, je v končnici Klemnu Čebulju, ki je poskrbel za izid 22:23, toda Američani jim več niso dopustili, da so izkoristili že prvo zaključno žogo je bila zaslužna napaka Gasparinija v napadu.