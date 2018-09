Na poti do jezera Gazivode so bile nameščene okrepljene policijske sile, prav tako okoli jezera. Vučić je obiskal tamkajšnjo hidroelektrarno, kjer se je srečal z vodstvom in delavci. Dejal je, »da se preko tega jezera vidita bistvo in globina sporov«.

Brez Gazivode ni obstoja ljudi na območju Kot namen svojega obiska na Kosovu je označil željo, da ugotovi, kaj je bilo doslej narejenega in kaj je še mogoče storiti ter »priprava investicijskih načrtov za vsako občino, kjer so Srbi v večini«. Navzočim novinarjem je še izrazil upanje, da bo mogoče najti rešitev za Kosovo, »da bodo nadaljnjih sto let Albanci na Kosovu zadovoljni z izkoriščanjem voda Gazivode«. Dodal je, da brez Gazivode ni obstoja ljudi na območju, kjer je sicer večinsko srbsko prebivalstvo, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Obisk večinsko srbskega severa Kosova bo Vučić danes nadaljeval z udeležbo na poslovnem forumu v kraju Leposavić ter se zvečer sešel s političnimi predstavniki kosovskih Srbov.