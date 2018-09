Kidd, ki je dvakrat v karieri (1994 in 2013) zaigral na tekmi zvezd, je drugi najboljši podajalec v zgodovini prvenstva NBA ter tretji najboljši pri prestreganju žog. Z Dallasom je leta 2011 osvojil šampionski prstan, ima pa tudi dve zlati kolajni z reprezentanco ZDA z olimpijskih iger leta 2000 in 2008.

Nash je dvakrat (2005, 2006) prejel nagradno za najkoristnejšega igralca (MVP) lige NBA. Tretji najboljši podajalec lige v zgodovini, ni nikoli osvojil naslova s Phoenixom, z ekipo, kjer je preživel večji del kariere (1996-98, 2004-12), a je bil kar osemkrat izbran za tekmo zvezd.

