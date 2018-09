Na omenjeni glavni cesti se je po podatkih prometnoinformacijskega centra zgodila prometna nesreča. Obvoz je po regionalni cesti Vuzenica-Vuhred.

Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt del počasnega pasu od Višnje Gore proti Grosuplju.

Promet je povečan tudi na cestah Pesjanci-Dragonja, Ilirska Bistrica-mejni prehod Jelšane ter v Dolenjah pri Jelšanah v obe smeri.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Gruškovje, Zgornji Leskovec in Obrežje. Najdaljša čakalna doba za vstop v državo je za osebna vozila na Gruškovju, in sicer ena ura, za izstop pa na mejnem prehodu Dragonja, in sicer 40 minut. Avtobusi na vstop v državo na Obrežju čakajo uro in pol.