Posledično je zasnovan tako, da vozniku omogoča visoko raven udobja. Vzmetenje ima pnevmatsko, zato je kos tudi slabši vozni podlagi. V preteklosti je bilo ugotovljenih nekaj težav z elektroniko, predvsem potovalnega računalnika, ki je kazal, da je še dovolj goriva za 40 prevoženih kilometrov, nato pa je vozilo zaradi prazne posode za gorivo obstalo na cesti. V nekaterih državah predelanega actrosa uporabljajo tudi v vojaške namene.

12–16 l je bila prostornina motorjev prve generacije actrosa, njihova moč pa od 313 do 571 konjev (230 do 420 kW). Motorji so ustrezali okoljskima normama euro2 in euro3.

1997. leta je žirija novinarjev iz 24 držav actrosa prvič razglasila za tovornjak leta, naslov je kasneje osvojil še v letih 2004, 2009 in 2012.

»Actros 1 je močnejši od tovornjakov, ki jih sicer uporabljam. Vožnja z njim je pravi užitek, sploh nekateri varnostni sistemi delujejo impresivno. V moji floti je zdaj že 60 tovornjakov, z najnovejšim pa sem opravil tudi krstno 2000 kilometrov dolgo pot od Valencie do doma v Angliji. Tovornjak je udoben, za nameček ima neverjetno zalogo moči,« pravi Paul Jackson o izkušnji vožnje.