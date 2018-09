Helikopter zasebne letalske družbe Altitude Air, na katerem je bil tudi japonski državljan, je vzletel v okrožju Gorka, nakar je izgubil stik s kontrolo zračnega prometa. Razbitine so odkrili na goratem območju v sosednjem okrožju Dading, so sporočili z letališča v Katmanduju. »Skušamo doseči kraj nesreče po kopnem in po zraku. Vendar pa vreme otežuje reševanje,« so povedali po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

V Nepalu narašča število zasebnih ponudnikov prevozov s helikopterji, ki na odročne predele te himalajske države prevažajo ljudi in dobrine.

Vendar pa so zaradi neizurjenih pilotov in slabega vzdrževanja nesreče pogoste. Tako je leta 2016 v nesreči helikopterja umrlo sedem ljudi. Številne helikopterske nesreče, ki so zahtevale več kot deset smrtnih žrtev, pa so se zgodile tudi med reševanjem po potresu leta 2015.