Dars je v prvem polletju s prodajo vinjet ustvaril za 78,43 milijona evrov prihodkov, kar je šest odstotkov več kot v lanskem prvem polletju.

Vozniki morajo za letno vinjeto za osebna vozila odšteti 110 evrov, za mesečno 30 evrov in za tedensko 15 evrov. Uporabniki motorjev bodo za letno vinjeto odšteli 55 evrov, za polletno 30 evrov in za tedensko 7,50 evra. Lastniki kombijev pa morajo za vinjete odšteti nekoliko več. Letna vinjeta za ta vozila stane 220 evrov, mesečna 60 evrov, tedenska pa 30 evrov.

V Sloveniji ima Dars več kot 1500 pooblaščenih prodajnih mest, to so bencinski servisi, marketi, trafike, poštni uradi in drugi. Kot opozarjajo na Darsu, mora biti vinjeta na vozilu pravilno nameščena. Vozniki jo morajo nepoškodovano namestiti na notranjo stran vetrobranskega stekla, in sicer tako, da je jasno vidna od zunaj. Nalepke ne smejo namestiti na mesto, kjer je vetrobransko steklo zatemnjeno, ali na stransko okno vozila. Pred namestitvijo nove vinjete je treba odstraniti predhodno nameščeno oziroma neveljavno vinjeto.

Uporaba vinjet je sicer na slovenskih avtocestah in hitrih cestah obvezna, kršiteljem pa grozi globa med 300 in 800 evrov. Poleg tega lahko nadzorniki od voznika zahtevajo, da kupi vinjeto za nadaljevanje vožnje.