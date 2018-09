Italijani so bili v prvem polčasu malce boljši tekmec, imeli prek Federica Bernardeschija tudi lepo priložnost, toda na odmor so s prednostjo šli Poljaki, saj je Napolijev Piotr Zielinski z volejem z dobrih desetih metrov premagal Gianluigija Donnarummo. V drugem polčasu je selektor Italije Roberto Mancini z menjavami dosegel želeno, Italijani so bili živahnejši, v 78. minuti pa izenačili, ko je Jorginho unovčil najstrožjo kazen.

V ligi B je nekaj več pozornosti požel obračun skupine 2 med Turčijo in Rusijo. Na koncu so se veselili gostitelji letošnjega svetovnega prvenstva in zmagali z 2:1. Denis Čerišev in Artem Dzjuba sta bila strelca za Ruse.

V ligi C je Albanija doma ugnala Izrael z 1:0, Romunija in Črna gora sta se razšli z 0:0, Srbi pa so v gosteh z 1:0 in enajstmetrovko Dušana Tadića premagali Litvo.

V ligi D sta Azerbajdžan in Kosovo igrala 0:0, Ferski otoki pa so premagali Malto s 3:1.