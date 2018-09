Slovenci so tudi proti Iranu vsaj na trenutke kazali solidno predstavo, vendar je v njihovi igri še veliko rezerv. Še vedno je preveč napak, preveč nihanj v igri, a vse to tudi danes, ko je Slovenija večji del igrala v najmočnejši postavi, v povsem izenačenem obračunu ni bilo usodno. Podobno reči so se namreč dogajale tudi Irancem.

Za razliko od prve tekme je slovenski selektor Slobodan Kovač že na začetku v boj poslal prvo postavo, ki pa je potrebovala kar nekaj časa, da je ujela ritem. Na začetku je naredila veliko napak, predvsem pri servisih, zato ni bilo čudno, da je prvič povedla šele pri izidu 12:11. Ko je bilo pred končnico na semaforju 20:16 in 21:17, je bilo videti, da bo vendarle prišla do vodstva, a odlični servisi Morteze Sharifija so Irance vrnili v igro, povedli so s 23:22. Kljub temu pa so prvo zaključno žogo imeli domači, po odličnem servisu Mitje Gasparinija jo je priigral Klemen Čebulj, a je niso izkoristili, prav tako ne druge. Zato pa so svojo drugo izkoristili gosti, potem ko so Gasparinija ujeli v bloku.

Tudi drugi niz je bil povsem izenačen, nobena izmed ekip si ni priigrala večje prednosti, tudi njega je odločila dolga končnica. V njej so imeli najprej štiri zaključne žoge Iranci, nato so dve zapravili Slovenci, izenačenje pa je z asom Sloveniji priigral Gasparini.

Selektorja tudi v nadaljevanju nista veliko menjala, pri gostiteljih je v igro vstopil le še Sašo Štalekar, ki je zamenjal Jana Kozamernika. Izbranci srbskega trenerja, nekdanjega stratega ACH Volleyja Igorja Kolakovića, so na začetku tretjega niza povedli s 7:2, toda Slovenci so jih na 14. točki ujeli, nato pa z dobrim obdobjem, v katerem se je v napadu izkazal Gasparini, prišli do vodstva 21:17. Tekmec se je trikrat še približal na dve točki zaostanka, a drugo zaključno žogo za vodstvo 2:1 je izkoristil Alen Pajenk.

V četrtem nizu, v katerem sta pri Sloveniji v igro vstopila še drugi organizator igre Gregor Ropret in ob koncu tudi Alen Šket, pa so bili Slovenci tisti, ki so na začetku ušli, a tudi oni prednosti niso znali obdržati. V končnici so Iranci izenačili, si priigrali zaključno žogo in jo takoj tudi izkoristili. Tudi v "tie breaku" je Slovenija povedla s 4:1, Iranci so izenačili na 6:6, nato pa je bil rezultat izenačen vse do končnice. Slovenci so po napaki tekmecev na mreži prišli do zaključne žoge, izkoristili so četrto.