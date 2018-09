ZDA so že uvedle carine na kitajski uvoz v vrednosti 50 milijard dolarjev, Kitajska je vrnila z enako mero, Trump pa načrtuje še 200 milijard carin in sedaj je k temu dodal še carine za 267 milijard kitajskega uvoza, ki jih lahko uvede na hitro, če se bo tako odločil. S tem bi uvedel višje carine na praktično ves uvoz iz Kitajske, ki tega seveda ne bo mirno opazovala.

Trump je zatrdil, da dogovarjanja s Kanado o trgovinskem sporazumu dobro potekajo, z Mehiko naj bi bila zadeva že pod kapo, sicer pa naj bi videli, kaj se bo zgodilo. Ob tem je ponovil, da je bil sporazum Nafta s Kanado in Mehiko slab dogovor za ZDA. V pogovoru z novinarji se je dotaknil številnih vročih tem in med drugim je dejal, da naj pravosodni minister Jeff Sessions s preiskavo ugotovi, kdo je napisal odmevni anonimni članek za New York Times, ki govori o odporniškem gibanju znotraj Trumpove vlade za brzdanje največjih predsednikovih neumnosti.

Za Trumpa je sramota, da je New York Times to objavil, čeprav ga kritike ne motijo, saj se bori proti njim. Sessions naj bi moral uvesti preiskavo, ker gre za zadeve nacionalne varnosti in razmišlja tudi o ukrepih proti časopisu. Mimogrede je opozoril, da ga je voditelj Severne Koreje Kim Jong-un pohvalil, o čemer menda mediji ne poročajo.

Ponovno je omenil novo knjigo Boba Woodwarda "Strah", kjer so navedene izjave visokih članov vlade, ki govorijo podobno kot anonimni članek. Za Trumpa je Woodwardova knjiga popolna prevara, čeprav sporoča to, kar je bilo napisano, objavljeno, omenjeno in znano že od januarja 2017.

Ponovno je menil, da bi morali zaostriti zakonodajo proti obrekovanju in zagotovil, da nikakor ne govori tako kot o njem piše Woodward, ker je pameten in inteligenten, kar dokazujejo njegovi nastopi pred množicami.