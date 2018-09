Na svojo prvo tekmo po svetovnem prvenstvu se reprezentanci Anglije in Španije podajata z različnih izhodišč. Angleži so po mundialu v Rusiji po razočaranju, ki ga pač prinese poraz v polfinalu, in končnem četrtem mestu vseeno hitro spoznali in si priznali, da je bil rezultat pozitiven in bo mladi reprezentanci služil za dobro osnovo za naslednja velika tekmovanja. Anglija je imela navsezadnje skupaj s Francozi takoj za Nigerijo celo drugo najmlajše moštvo na prvenstvu, zato spremembe ne na trenerski klopi ne (vsaj bistvene) med igralskim kadrom ni bilo pričakovati in se tudi niso zgodile. Od reprezentance sta se tako na lastno željo poslovila le malce starejša igralca Jamie Vardy (31 let) in Gary Cahill (32), ki tako ali tako nista bila nosilca igre, selektor Gareth Southgate pa je tokrat izpustil tudi 33-letnega Ashleyja Younga, ki pa reprezentanci še ni pomahal v slovo.

Precej drugačen je položaj pri Špancih. Potem ko so kot dežurnega gasilca le dan pred njihovo prvo tekmo na SP na trenersko klop namesto Julena Lopeteguija, ki je obelodanil odhod k Realu iz Madrida, kar naj bi zmotilo del moštva, postavili Fernanda Hierra in se z njim poslovili že v osmini finala, je selektorsko vlogo po prvenstvu prevzel Luis Enrique. Zaradi tega in dejstva, da so reprezentančno pot zaključili dolgoletni nosilci Andres Iniesta, David Silva in Gerard Pique, ki so vsi zbrali po več kot sto nastopov v španskem dresu, je jasno, da svetovni prvaki iz leta 2010 in evropski iz 2008 in 2012 zdaj začenjajo nov cikel. Od tistih, ki vedo, kako je osvojiti veliki članski turnir, so tako v moštvu le še neuničljivi kapetan Sergio Ramos, njegov soimenjak Busquets in Raul Albiol, ki je reprezentančno vabilo prejel po treh letih izostanka. Pri čemer dodajmo, da Luis Enrique tokrat ni vpoklical bočnega igralca Barcelone Jordija Albe, s čimer sta edina člana ponosa Katalonije, s katerim je Enrique kot trener med letoma 2014 in 2017 osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, v tokratni selekciji že omenjeni Busquets in Sergi Roberto. Je pa po drugi strani v ekipi kar šest nogometašev Reala iz Madrida.

Kar se drugih izostankov tiče, tokrat pri Angležih ne bo poškodovanih Sterlinga in Lallane, pri Špancih pa je zaradi osebnih razlogov sodelovanje odpovedal Diego Costa. Anglija in Španija sta doslej sicer odigrali že 25 medsebojnih tekem, od tega večino (19) prijateljskih. Skupno so uspešnejši Angleži (13 zmag, 9 porazov, 3 remiji).

Pari lige narodov, danes, liga A, skupina 2, ob 18. uri: Švica – Islandija, skupina 4, ob 20.45: Anglija – Španija, liga B, skupina 3, ob 15. uri: S. Irska – BiH, liga C, skupina 2, ob 18. uri: Finska – Madžarska, ob 20.45: Estonija – Grčija, liga D, skupina 2, ob 18. uri: Belorusija – San Marino, ob 20.45: Luksemburg – Moldavija. Jutri, liga A, skupina 1, ob 20.45: Francija – Nizozemska, liga B, skupina 1, ob 15. uri: Ukrajina – Slovaška, skupina 4, ob 18. uri: Danska – Wales, liga C, skupina 3, ob 18. uri: Bolgarija – Norveška, ob 20.45: Ciper – Slovenija, liga D, skupina 1, ob 18. uri: Gruzija – Latvija, skupina 4: Makedonija – Armenija, ob 20.45: Liechtenstein – Gibraltar.