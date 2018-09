Anketa: Ko dežuje, so premajhne nadstrešnice polne

Odpravili smo se na prenovljena železniška postajališča in potnike vprašali, kaj menijo o prenovi. Najpogosteje so omenili, da pogrešajo stranišča in več prostora pod nadstrešnicami, saj so te, ko dežuje, takoj polne. Nekateri so pogrešali še elektronske prikazovalnike prihodov, a je bila kljub temu večina potnikov zadovoljna, da so postaje končno uredili.