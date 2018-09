Pionirski dom – center za kulturo mladih letos praznuje 55 let delovanja. Novo šolsko leto se je že tradicionalno začelo s Pionirskim festivalom, ki zaznamuje obletnico delovanja. Preteklo leto je zaznamoval proces denacionalizacije Baragovega semenišča, ki je zdaj končan, in tudi selitev v nove prostore na Komenskega 9, kjer stoji vila, zgrajena konec 19. stoletja in je bila v celoti prenovljena letos.

Dejavnosti obiskovalo 1200 tečajnikov Pionirski dom je v dobre pol stoletja prešel različne faze, imel je tako padce kot tudi vzpone, celoletne delavnice je obiskalo že čez sto tisoč otrok. »S spoštovanjem do bogate zgodovine zavoda in s subtilnim uvajanjem in ujemanjem sodobnega časa smo postali prepoznavni tako doma kot v tujini. V lanskem letu je naše celoletne dejavnosti obiskovalo 1200 tečajnikov, raziskava mnenja staršev pa kaže, da jih 98 odstotkov izrazilo, da so bili z našim delom in našimi programi zelo zadovoljni,« je povedala direktorica zavoda Viktorija Potočnik. »V Pionirskem domu je doma vedenje in zavedanje o pomenu kulturno-umetniškega izobraževanja, zato so spodbudni tudi odgovori, ki jih je razbrati iz ankete, izvedene med tečajniki. Pravijo, da jih z našim delom spodbujamo k temu, da so postali bolj zavedni in aktivnejši pri udeleževanju kulturno-umetniških vsebin tudi zunaj našega zavoda,« je še dodala.