Zoran Barišić bo naslednje tri sezone trener Olimpije. Tako so pri državnih in pokalnih nogometnih prvakih zapisali po podpisu pogodbe z 48-letnim avstrijskim državljanom hrvaškega rodu. Potem ko so Olimpijo pred ustoličenjem Barišića samo v tej sezoni vodili že trije trenerji, le največji optimisti verjamejo, da bo uglajeni Dunajčan izpolnil pogodbo do konca. »Trener podpiše pogodbo, izgubi dve tekmi in ga odpustijo. Zavedam se tega,« je spretno odgovoril na pripombo o seriji rošad na trenerski klopi novega delodajalca.

Trener brez osvojene lovorik