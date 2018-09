Koncert Slovenske filharmonije ob odprtju sezone: Prehod v novo obdobje

Uvodni koncert Slovenske filharmonije je imel simbolni pomen – signaliziral je konec nekega obdobja in začetek novega, pri čemer je središčno vlogo prevzel Marko Letonja , daleč najuspešnejši slovenski dirigent, eden izmed preteklih dirigentov in umetniških vodij ustanove iz časov, ko ta še ni poznala krize in je nastopala pred polno zasedenimi dvoranami. Prav slednje je bil veliki met uvodnega koncerta – avditorij je bil popolnjen kot že dolgo ne, pri čemer ni prav nič važno, ali so bile karte prodane ali porazdeljene – pomembno je, da se je občinstvo odzvalo in da je bila njegova struktura bistveno pomlajena in pomešana. Ne pomnim, kdaj sem na kakšnem slovenskem koncertu klasične glasbe srečal toliko znancev iz glasbenih in tudi, kar je najpomembneje, neglasbenih krogov. Kot da se je glasba vrnila v orbito pomembnosti, zanimivosti in relevantnosti.