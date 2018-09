Rdečo majico je zadržal Španec Jesus Herrada iz ekipe Cofidis.

Rodriguez, Majka, Teuns in še 29 drugih kolesarjev je bilo sicer v današnjem begu, ki je znova prišel do cilja. Na poti do njega so morali premagati tri vzpone, najprej tretje kategorije, zatem prve kategorije, odločilni pa je bil zadnji, prav tako prve kategorije. Dobrih osem kilometrov dolg vzpon je bil na določenih mest brutalen in mnoge kolesarje je pahnil v velike težave.

Prvi resnejši napad je 3,3 kilometra pod vrhom sprožil Rus Ilnur Zakarin, a se je hitro končal. Kmalu zatem se je naprej podal Majka, sledil pa mu je lahko le Teuns. Iz ozadja je v svojem ritmu nadaljeval Rodriguez in se kilometer pred ciljem priključil vodilnima. Hitro ju je obšel in sam nadaljeval proti prvi zmagi v karieri profesionalca.