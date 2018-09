Čeprav lahko domala vsak dan zasledimo vesti o nakupu kakšnega pregrešno dragega štirikolesnika, ki si ga je privoščil ta ali oni zvezdnik, ter znane pevce, igralce ali športnike večkrat najdemo med lastniki avtomobilov, ki so jih izdali v omejenih serijah, so po drugi strani lastniki takšnih avtomobilov tudi (ali celo predvsem) ljudje, ki bi jih lahko glede prepoznavnosti mirno uvrstili kar med anonimneže, saj so do bogastva, ki jim omogoča nakup dragih štirikolesnikov, prišli na javnosti neizpostavljen način. Slavne in zvezdniške bogate ljudi ter njihovo povezavo z avtomobili pa bi lahko v grobem razdelili v tri »skupine«. Takšne, ki pregrešno drage štirikolesnike kupujejo po dolgem in počez ter do njih nimajo kakšnega posebnega odnosa, tiste, ki so dejansko veliki zaljubljenci v avtomobile, ter one, ki jim avto predstavlja zgolj in samo prevozno sredstvo med točkama A in B.

Avto, ki se ujema z obleko Predvsem pri uvrščanju v prvo kategorijo bi komu lahko hitro storili krivico, a ko človek vidi, na kakšen način nekateri kopičijo drage avtomobile, je jasno, da jim ti ne predstavljajo (ali pa vsaj ne več) uresničitve kakšnih otroških želja ali velikega užitka. O čemer navsezadnje najbolj pričajo kar njihova dejanja sama, ki drugačne razlage pač ne dopuščajo. Pred časom je tako denimo zvezdnica »svojega« resničnostnega šova Kim Kardashian na svojem profilu na instagramu med zgodbami objavila fotografijo, na kateri v sijoči kratki oblekici kričeče rumeno-zelene fluorescenčne barve vstopa v dragega Mercedesovega terenca razreda G ujemajočega odtenka, zraven pa pripisala: »Moj današnji prevoz se sklada z mojo obleko.« In ne denimo obratno – da se torej obleka sklada z avtomobilom. Ki, mimogrede, stane najmanj 150.000 dolarjev in ni edini primerek, pri katerem je bila zvezdnici pomembna barva. V svoji kolekciji ima tako denimo tudi več različnih barvnih odtenkov avtomobilov, kot so rolls-royce ghost, range rover ali že omenjeni mercedes G, in posamezne primerke številnih drugih. No, še precej bogatejša pa je kolekcija njene mlajše polsestre Kylie Jenner, ki ima v svoji garaži, čeprav ima vozniški izpit šele štiri leta, številne primerke avtomobilov tako rekoč vseh prestižnih znamk, katerih cene segajo od 150.000 do 1,5 milijona dolarjev in jih vseh bojda niti ne zna našteti. Seveda pa pri omenjanju brezglavega nakupovanja dragih avtomobilov ne gre brez »prvaka« te kategorije, nekdanjega nepremagljivega boksarja Floyda Mayweatherja. Ta je že aprila 2015 prekoračil število 100 kupljenih prestižnih avtomobilov (veliko večino v beli barvi) pri enem samem ponudniku, pri čemer je vse, od prvega do zadnjega, plačal z gotovino. »Nikdar ne vemo, kdaj se bo Floyd odločil kupiti nov avto. Lahko je tudi sredi noči. Spominjam se denimo, da nas je nekoč poklical ob dveh zjutraj in seveda smo mu z veseljem že pet minut kasneje odprli vrata našega salona, Floyd pa je nato naenkrat kupil nekaj avtomobilov, s katerimi so se odpeljali s prijatelji,« je o milo rečeno nenavadnih nakupnih navadah zvezdnika za USA Today pred časom povedala Jesika Towbin - Mansour, solastnica salona, v katerem Mayweather kupuje avtomobile. Boksar je medtem ob obisku novinarja ESPN nekoč priznal, da ima v garaži med drugim sedem novih avtomobilov v vrednosti več kot 15 milijonov dolarjev, ki pa jih na cesti ob obilici drugih, katerih vrednost sega »kdo ve kako visoko«, sploh še ni vozil!