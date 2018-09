Po navadi se jezimo nanje. Da jih je preveč, delajo kolone, so prepočasni… A priznajmo si, zavedamo se tudi, da brez njih ne moremo. Da, tovornjaki so tisti, ki poganjajo družbo potrošnikov, saj od vrat do vrat dostavljajo dobrine, ki se nam zdijo samoumevne. Le da se, ko se sprehajamo med policami velikih trgovin, niti ne zavedamo, kako so ti izdelki sploh prišli tja. Transport je torej vitalna panoga sodobne družbe, tovornjaki pa naj bi bili tisti, ki so tudi nosilci razvoja. Sliši se malce smešno, a ni, kajti ravno ti velikani po navadi v sebi nosijo ogromno sodobne tehnologije, ki si šele utira pot v svet cestnega prometa. Zato, ker pri njih namesto čustev govorijo dejstva ali z drugo besedo – denar.

Mercedes se tega še kako zaveda, zato se razvoj teh »velikih fantov« nikoli ne ustavi. Ko so leta 1996 predstavili prvo generacijo modela actros, so merila postavili nekoliko višje tudi za tekmece, z novo generacijo pa so jih pomaknili še višje. Postavlja nova merila, saj v sebi združuje več kot 60 novosti in inovacij, ki skrbijo za čistejše delovanje, varčnejšo vožnjo (Stefan Buchner, vodja oddelka za tovornjake, je dejal: »Spremembe pri aerodinamiki so porabo na avtocestah zmanjšale za 3, na lokalnih cestah pa za 5 odstotkov. Ker tovornjak na leto naredi ogromno kilometrov, se ta prihranek pozna tudi v lastnikovi denarnici.«) in predvsem razbremenijo voznika. Tovornjak smo spoznali od blizu. Gre za pravo elektronsko pisarno na kolesih, številne tehnologije so zasnovali na novo in bodo serijske v avtomobilih šele čez čas. Na prvem mestu velja omeniti, da novi actros nima več vzvratnih ogledal. Da, prav ste prebrali, namesto velikih in za gorivo potratnih ogledal ima nameščeni dve kameri, njuno sliko pa voznik vidi na dveh velikih 15-palčnih zaslonih ob obeh sprednjih stebričkih voznikove kabine. Kamera omogoča različne poglede, pokriva različne kote ob vozilu in prikolici, vozniku pa ponuja boljši občutek za globino. To je seveda pri vožnji takega kolosa še bolj pomembno, predvsem pa mu omogoča dejanski nadzor okolice vozila ves čas. Ponoči se kamera spremeni v varnostni pripomoček, saj lahko voznik na hitro pogleda, kdo hodi okoli vozila. Verjemite, da je tatvin, kraj in vandalizma na parkiriščih za tovornjake veliko.

Zanimiva pomoč, ki smo jo lahko preizkusili tudi na poligonu varne vožnje, je napredna aktivna pomoč voznika. Sistem tako do dva kilometra vnaprej bere, kaj se dogaja na cesti, kako si sledijo ovinki, dvigi in spusti, ter temu primerno samodejno prilagaja vožnjo. Omogoča tudi avtonomno, in sicer druge stopnje, kar pomeni, da pomaga vozniku pri vzdrževanju pasu vožnje. Če pa je sistem izklopljen, še vedno deluje kot pomoč pri upravljanju volana in tovornjak vrne na vozni pas. Morebiti bo kdo dejal, nič novega; ko pa ste za volanom tovornjaka več ur, je vsaka, še tako majhna pomoč dobrodošla. Tako na avtocestah kot lokalnih cestah smo se prepričali, da je actros zaradi številnih sistemov veliko bolj obvladljiv in predvsem – predvidljiv. Voznik mora sicer stalno držati roki na volanu, da ga sistem zazna, pot do povsem avtonomne vožnje pa je še dolga. »Polavtonomna vožnja je pravi blagoslov za voznika tovornjaka. Ogromno je na cesti, vsaka pomoč se pozna, zato se trudimo, da vso tehnologijo čim prej spravimo v prakso. Sem sodi namreč tudi povezljivost vozila z okolico, voznik tako zdaj dela v še bolj urejenem okolju, poleg tega pa mu elektronika pomaga pri opravljanju tako imenovanih pisarniških nalog,« je pojasnil Markus Zimmer, eden od razvojnikov v Mercedesovem oddelku za tovornjake. Actros namreč premore vrsto aplikacij. Možnostim ni videti konca, vozniki pa zahtevajo vedno več tehnologij. Med njimi je tudi sistem, ki zazna gibanje pešcev; ti so v določenih mrtvih kotih prepogosto nevidni. Na 2200 metrih deluje radar, na 60 kamera. Sistem smo preskusili na poligonu in odlično deluje, je pa seveda zaviranje v sili za tako težko vozilo s težo do 40 ton velik izziv.

Že vstop v potniško kabino tega velikana je svojevrstna plezalna izkušnja, ko pa se znajdete v njej, je občutek več kot drugačen kot v kakšnem osebnem vozilu. Velika sprednja šipa, visok strop, odličen pregled iz vozila. Vse to daje občutek suverenosti, ki jo še kako podkrepi šestvaljni vrstni motor, 12 litrov delovne prostornine je bilo v našem primeru dovolj za dobrih 500 konjičev. Povprečna poraba okoli 30 litrov ne čudi. Samodejni menjalnik in vsi že omenjeni pripomočki naredijo vožnjo za zanimivo izkušnjo. Upravljanje velikana pa je fizično lažje delo, kot bi si mislili. Visoka tehnologija nekaj metrov nad cesto je še udobna zraven. Actros bo šel v proizvodnjo šele čez pol leta, zato smo se vozili s predserijskimi tovornjaki, cene so še neznanka.