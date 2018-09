No, prav to, zadnje omenjeno, smo nekajkrat izkusili pred kratkim, ko smo imeli na testu Škodinega športnega terenca karoqa. Njegov prihod na ceste je časovno približno sovpadal s slovesom dolga leta zelo priljubljenega yetija, a ga za njegovega naslednika vseeno ne moremo označiti. Ne nazadnje namreč karoq že zaradi dolžine 4,38 metra spada razred višje, ob tem pa bo Škoda med SUV kmalu predstavila še manjšega novinca, ki bo po velikosti precej bliže yetiju. A naj bo tako ali drugače, yetijeva senca je po prihodu karoqa vseeno visela nad njim, nazadnje pa nam je ob druženju s slednjim tudi pomagala pri ugotovitvi, zakaj se nam karoq vsej svoji popolnosti na domala vseh področjih navkljub zdi nepopoln. Ravno zaradi tega, kar je po svoje krasilo yetija: to pa je bila drugačnost, igrivost, izstopanje. Saj bi bilo verjetno kar malce preveč reči, da je karoq po tej plati dolgočasen, a kaj dosti daleč od te oznake tudi ni. Kar ne pomeni, da avto ni skladen, njegove linije so povsem »pravilne«, nemara celo preveč popolne – toliko, da je s tega vidika po svoje že nepopoln.

Kakor koli, tista prava popolnost najbolj pride do izraza pri prostornosti in uporabnosti. Pri čemer sprednjima potnika dodatno pomagata udobna sedeža, medtem ko bodo zadaj brez najmanjših težav dovolj prostora poiskali trije odrasli potniki, pa tudi prtljažnik je s 521 osnovnimi litri zelo prostoren. Pa uporabnost? Omenimo le vzdolžno pomične zadnje sedeže, ki jih lahko, sicer za doplačilo slabih 500 evrov, tudi preklopimo ali odstranimo, s čimer je prostora za prevoz tovora kar 1810 litrov. Tu pa so še številni odlagalni prostori v potniški kabini, številne kljukice in držala v prtljažniku ali priročna sladkorčka, kot sta držalo z dežnikom in prenosna baterijska svetilka.

Prav tako popolno je urejeno voznikovo delovno okolje, ki (spet) deluje že kar malce sterilno. Vse je na svojem mestu, kakovostno in enostavno za uporabo, a hkrati pač deluje nekoliko »hladno«. Nobenega očitka ne moremo nameniti niti občutku med vožnjo, za kar je bila v prvi vrsti zaslužna kombinacija starih znancev Volkswagnovega koncerna, 1,5-litrskega turbobencinskega motorja s 150 konji (110 kW) in 7-stopenjskega samodejnega menjalnika. Z njima je karoq precej uživaški, odziven (pospešek do stotice 8,6 sekunde), poskočen in tudi hiter avtomobil, ki mu ob ravno prav trdem vzmetenju preglavic ne povzročajo niti cestne nepravilnosti, ob tem pa je odlično ujel razmerje med športnostjo in udobnostjo, da je po eni strani tudi daljša vožnja z njim v užitek, obenem pa se ne brani dinamičnega sukanje volana med ovinki. Pri čemer vseeno omenimo, da že zavoljo izostanka štirikolesnega pogona testnež ni bil ravno terensko naravnan športni terenec in da ob težki nogi njegova poraba hitro preseže tudi 8 litrov bencina na 100 kilometrov. Ko smo ga vozili zmerno, pa je padla na številke, ki imajo pred decimalno vejico sedmico.

Karoq z opremo style (med drugim ima poleg varnostnih pripomočkov tudi aktivni tempomat, izbiro voznega profila, navigacijski sistem, parkirne senzorje…), s katero je bil opremljen testni primerek, stane zmernih 27.010 evrov, nekateri dodatki, ki za večino niso tako zelo nujni (omenjeni odstranljivi sedeži, aktivna LED žarometa, sistem za prepoznavanje prometnih znakov in še kaj), pa mu ceno dvignejo prek že zelo visokih 36 tisočakov.