Agenti FBI našli ukradene rdeče sandale iz Oza

Film Čarovnik iz Oza iz leta 1939 je filmska klasika. Judy Garland, ki igra Dorothy, je v njem nosila rdeče svetleče sandale, ki so postali eno najbolj znanih filmskih obuval. Ne ve se, koliko parov čevljev so naredili, ve pa se, da je igralka v filmu nosila štiri pare. Zdaj so raztreseni po muzejih in zasebnih zbirkah. En par je bil razstavljen tudi v muzeju, posvečenem Judy Garland v Minnesoti. Toda ta par so leta 2005 ukradli. Zadevo so organi pregona vzeli zelo resno, tatvino je preiskoval tudi FBI. Prejšnji teden, po 13 letih iskanja, so končno dobili namig, ki je odkril, kje so ukradeni čevlji. Z akcijo pod krinko so jih našli in pompozno vrnili muzeju. Na vprašanje, zakaj je FBI raziskoval krajo filmskih čevljev, so odgovorili, da so rdeči sandali iz filma Čarovnik iz Oza del ameriške kulturne identitete, zato so se odločili, da jih z vso zavzetostjo iščejo.