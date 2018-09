Paul McCartney je videl boga

Sir Paul McCartney je pri 76 letih izdal nov album Egipt Station in se odpravil na turnejo. Ob tem je seveda dal tudi mnogo intervjujev in v enem od njih, v Sunday Timesu, je razkril, da je videl boga. Zgodilo se je v času največje slave ansambla The Beatles, ko je vzel drogo DMT. »Videl sem boga, to neverjetno veliko stvar. Res je bila ogromna, velika stena, ki ji nisem mogel videti konca. Postal sem ponižen. Mnogi bi seveda rekli, da so bile to le droge, toda začutil sem, da vidim nekaj posvečenega,« je opisal dogodek. Trdi, da se mu življenje zaradi tega ni spremenilo v hipu, da pa verjame, da obstaja nekaj višjega. Prav tako je prepričan, da so vsi umrli še prisotni v našem življenju. Za svojo umrlo in ljubljeno ženo Lindo meni, da ga je po smrti prišla obiskat in mu dala znak, sedaj pa ga opazuje z neba.