Goran Vojnović: Živžav

Nihče ni jemal resno groženj podjetnikov. Vsi so v njih videli tridesetletnika, ki svoji mamici grozi z odselitvijo, če mu ne kupi novega telefona. Ali tistega fužinskega mulca, ki se oprijema prijateljev, pomika nazaj in tuli: »Držte me, držte me, ubou ga bom!«