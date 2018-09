#foto Med Palestinci na Zahodnem bregu: Ledvica Južnoafričanke Anne za Palestinko Lino

Del vsakdana Palestincev na Zahodnem bregu so še vedno kontrolne točke, izraelski nadzor, porušene hiše, ustreljeni in zaprti in mučeni mladeniči, segregacija, okupacija, apartheid … Toda obstajajo tudi lepše zgodbe. Tam je tudi veselje do življenja, gostoljubnost, občutek za skupnost in solidarnost.