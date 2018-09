Jugoslavija je imela veliko dobrih boksarjev. Tudi olimpijskih prvakov, kot Slobodana Kačarja in Antuna Josipoviča, vendar pa za dva največja jugoslovanska boksarja veljata Mate Parlov in Marijan Beneš. Morda res tudi zato, ker sta bila izpričana ljubitelja poezije, kar je v boksu vendarle redkost in posebnost. Prvi je znal na pamet pesmi malodane vseh vidnejših poetov. Drugi je pesmi pisal. In igral flavto ter klavir. Če se je boks skozi koga manifestiral kot plemenita veščina, se je skozi oba velika jugošampiona. Ki pa sta si bila povsem različna.

