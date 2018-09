Vodja mariborskega tožilstva Darko Simonič je za STA pojasnil, da bo o tem, če in kdaj bo osumljeni priveden k preiskovalnemu sodniku, odločeno, ko bo policija zbrala vsa obvestila in dokaze ter jih predstavila tožilstvu. Policijsko pridržanje sme sicer trajati največ 48 ur.

Za prvoosumljenega - šlo naj bi za predsednika zunajparlamentarne stranke Zedinjena Slovenija Andreja Šiška - pa obstaja utemeljen sum, da je organiziral in aktivno sodeloval v zborovanju, ki je potekalo 1. septembra na območju travnika in v gozdu pri Janhovi na območju Apač.

Kot je na četrtkovi novinarski konferenci pojasnil vodja sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Maribor Robert Munda, je iz objav z zborovanja, ki so zakrožile po družbenih omrežjih, razvidno, da je osumljenec s pozivi ščuval k strmoglavljanju najvišjih predstavnikov države, udeležence pa je pozival tudi k izpolnitvi njegovih pozivov. Tako so kriminalisti ugotovili, da so bili izpolnjeni vsi pogoji za sum ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve.

Posedoval je prepovedano orožje

Prav tako je bilo iz fotografij in video posnetkov razvidno, da je osumljeni posedoval jurišno puško, ki spada v kategorijo prepovedanega orožja - gre za vojaško orožje, posest katerega posameznikom ni dovoljena.

Kriminalisti so po četrtkovih hišnih preiskavah sicer pridržali dve osebi, a so po pojasnilih policije zoper eno osebo že v četrtek pridržanje odpravili. Ta druga osumljena oseba je po pojasnilu Munde pri zborovanju sodelovala na način, da je novačila k udeležbi zborovanja. Ni še znano, ali so bile vse osebe tam prostovoljno, ali so bile morda zavedene glede namena srečanja, saj namen zborovanja naj ne bi bil znan do začetka dogodka. So pa udeleženci dobili navodila, kako naj bodo oblečeni in obuti in kakšen bo zgodovinski pomen srečanja.