63-letni Bolsonaro je utrpel več vbodnih ran v območju trebuha in prsi. Kot je sporočil njegov sin, ima poškodovana jetra, pljuča in črevesje, izgubil pa je tudi veliko krvi. V bolnišnici so ga takoj operirali, njegovo stanje pa naj bi bilo stabilno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Napadli so ga med sprehodom med privrženci v mestu Juiz de Fora na jugu Brazilije. Posnetki na spletnih družbenih omrežjih kažejo, kako ga privrženci nosijo po rokah, nato pa ga moški z roko sune v predel trebuha. Po navedbah prič je imel napadalec bodalo skrito v srajci.

Napadalca so takoj prijeli. Po poročanju AFP gre za 40-letnega Adelia Bispa Oliveiro. Policija je sporočila, da jim je napadalec povedal, da je bil »na božji misiji«. Zdaj preiskujejo, kakšno je njegovo psihično stanje.