Je pa v gradnji vse bolj izraženo še nekaj – da je vse postalo sistem. Denimo streha je sistem, ki deluje le, če je pravilno zgrajena oziroma sestavljena iz določenih komponent. Tudi toplotna izolacija in hidroizolacija objekta sta sistem. Kar je na vso srečo vse bolj samoumevno, saj lahko z napačno sestavljenimi komponentami uničimo prednosti določenih materialov; še več, lahko povzročimo pojav poškodb po določenem času.

Pogosto radi rečemo, da stene dihajo. Ampak kaj to sploh pomeni? Da nam zato ni treba odpirati oken? Gre za omenjeno paroprepustnost, kjer ni bistveno oddajanje vlage iz notranjosti skozi stene, ker je ta paraprepustnost premajhna, ampak to, da vlaga, ki jo ob vsem vendarle sprejemajo stene skozi različne poti, pravilno prehaja navzven. Paroprepustne ali paroneprepustne stene – okna je treba vedno odpirati!

Tudi zato tokrat nekoliko več o izoliranju hiš, predvsem pa še o nekaterih gradbenih pojmih, ki jih želimo razložiti poenostavljeno in čim bolj nazorno. Na primer paroprepustnost. Ne bomo govorili o faktorju difuzijske upornosti prehoda vodne pare, ampak prikažimo bolj nazorno. Vzemite vrečko iz polivinila in vanjo dihajte. Na njeni notranji strani se bo pojavila vlaga oziroma kapljice. Če vzamemo papirnato in enako dihamo vanjo, se ne bo zgodilo nič. Ne boste opazili vlage – ki pa nekje vendarle mora biti. Papirnata vrečka vpija in prepušča vlago navzven – je paroprepustna. Če pa bi čeznjo namestili polivinil in spet dihali, bi se pod tem dodatnim slojem začela pojavljati vlaga, po določenem času pa bi se ta pojavila tudi na papirnati vrečki, ki bi postala mokra. In nekaj podobnega se dogaja v stenah.

Enostavno gradbeno navodilo pri paroprepustnih stenah je, da si morajo od znotraj navzven slediti sloji, ki imajo vse večjo sposobnost prehajanja pare. V objektu imamo lahko difuzijsko povsem zaprte ali pa odprte stene. Če je stena difuzijsko zaprta, potem je v prostoru nekoliko več vlage (ob ne dovolj intenzivnem zračenju in še nekaterih pogojih lahko prihaja do kondenziranja na stenah), se je pa zato manj nabira v stenah. Upoštevati je treba še, da lahko vlaga v masivno konstrukcijo prihaja tudi iz tal, ob vsem tem pa difuzijska zapora ni vedno absolutna. Poglejmo konkreten primer. Najbolj paroprepustne so na primer mavčne plošče, ki imajo tudi veliko sposobnost vpijanja in kasnejšega oddajanja vlage v prostor – nekako uravnavajo vlago v prostoru. Podobno velja za stare apnene barve, ki pa so manj trajne in odporne. Na trgu so različne barve, bolj ali manj prepustne, še najslabše v smislu prehajanja vodne pare so akrilne. Poglejte si na primer kopalnico, v kateri se bo ob kopanju in slabem zračenju na ploščicah nabrala vlaga, na stenah iz mavčnih plošč pa je ne bo.

Parna ovira ali zapora

Prepustnost pare v montažnih stenah se omejuje s pomočjo parnih zapor ali ovir. Pravzaprav so jih posebej in dodatno razvili za urejanje mansard, kjer so stene montažne. V začetku so parne zapore v glavnem sicer uporabljali, zaradi površnosti izvajalcev, premikanja sten in drugih razlogov pa je vlaga na določenih mestih prodrla v izolacijo in negativno vplivala nanjo. Tudi zaradi tega se danes vse bolj uporablja parne ovire, ki upočasnijo prehod pare, ki lahko pozneje izpari skozi zunanji zid.

In spet smo pri tem, da si morajo sloji slediti glede na parno prepustnost. Je pa pri tem spet zanimivo, kaj storiti na primer, če imamo zunanji sloj parno zelo slabo prepusten. Na primer pri brunaricah, pri katerih se izolacijo namešča znotraj, ali, kar je še bolj radikalno, pri steklenih ali pločevinastih fasadah. Pri brunaricah se težavo rešuje s parno zaporo, ki pa mora biti (tega nikoli ne pozabite!) res dobro nameščena in tudi zlepljena, da para ne uhaja skozi razpoke. Druga možnost, ki se jo uporablja predvsem pri steklenih in kovinskih fasadah, pa je prezračevanje fasade. Tako je pod steklom oziroma pločevino prezračevani kanal, v katerem se vlaga, ki izpuhti iz zidu, posuši. Nekaj podobnega je tudi na strehi. Res je, da pločevinaste strehe ne prepuščajo vlage in se pod njimi nabira kondenz; podobno je tudi pri betonskih in opečnih strešnikih, ki pa imajo več rež in vsaj deloma prepuščajo paro, ki se tudi dokaj hitro posuši, da je niti ne opazimo. Prezračevalni kanal pa je obvezen pod vsemi kritinami. Seveda če imamo urejeno mansardo.