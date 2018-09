Dva uporabnika prostorov v nekdanji tovarni Rog sta pravnomočno izgubila sodno bitko proti Mestni občini Ljubljana, zato sta se iz prostorov že izselila. Včeraj ob 17. uri pa naj bi občini tudi predala ključe. Na morebitno soočenje s predstavniki ljubljanskih oblasti se je okoli sto zbranih rogovcev pripravilo s transparenti, kot so »Prostori za skupnost, ne za pse«, »Ljubljana is not just for tourists« (Ljubljana ni samo za turiste), »Rog is not a place to make profit« (Rog ni prostor za ustvarjanje dobička).

Predstavnikov občine ni bilo