Glavni cilj projekta je preko ozaveščanja in izobraževanja preprečiti spletno nasilje in nadlegovanje žensk in deklet v Sloveniji, so zapisali na spletnih straneh ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Po besedah vodje sektorja za enake možnosti na ministrstvu Maruše Gortnar splet, poleg številnih možnosti za iskanje in izmenjavo informacij, predstavlja tudi platformo, preko katere storilci najdejo potencialne žrtve. Zato je izobraževanje in ozaveščanje o spletnem nasilju, še posebej med mladimi, ključnega pomena, je še dejala.

Fantje najpogostejši spletni nadlegovalci

V okviru projekta Odklikni so v centru za družboslovno informatiko ljubljanske fakultete za družbene vede izvedli raziskavo o razširjenosti in prepoznavanju spletnega nadlegovanja med mladimi v Sloveniji. "Raziskava je pokazala, da so fantje najpogostejši spletni nadlegovalci tako deklet kot fantov. Fantje spletno nadlegovanje najpogosteje doživljajo s strani oseb z njihove šole, dekleta pa s strani tistih zunaj šolskega prostora. Fantje spletno nadlegovanje pogosteje dojemajo kot smešno, kot zabavo in se nanj ne odzovejo, dekleta pa zaradi spletnega nadlegovanja pogosteje zaznavajo resne posledice, kot so nemoč, depresija, stres, strah," je povedala raziskovalka Barbara Brečko. Tudi številne druge raziskave kažejo, da je spletno nasilje in nadlegovanje žensk in deklet vedno bolj razširjeno, pojavljajo pa se nove in nove oblike, zato je po mnenju partnerjev projekta ozaveščanje in izobraževanje o problematiki nuja.

Namestnica generalnega direktorja policije Tatjana Bobnar je opozorila, da splet preko družbenih omrežij omogoča storilcem široko in sorazmerno dostopno področje, kjer lahko delujejo pod izmišljeno podobo. Med žrtvami so najpogosteje mladoletne osebe, a tudi odrasli niso izvzeti. Zato apelira na vse žrtve, da spletno nasilje prijavijo policiji, ker lahko le tako ustrezno ukrepajo ter ustavijo nasilje. Izpostavila je še, da je javna objava posnetkov ali sporočil druge osebe s spolno vsebino brez njene privolitve v primeru hujše prizadetosti njene zasebnosti kaznivo dejanje, zaradi katerega lahko storilcu sodišče prisodi od treh mesecev do treh let zapora. Gre namreč za nedopustno zlorabo osebnih podatkov.