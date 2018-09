V Postojni so danes odprli prenovljeno centralno čistilno napravo, ki so jo zaradi različnih zapletov prenavljali več let. V letu 2015 so staro čistilno napravo zamenjali z novo, tehnološko modernejšo in zmogljivejšo čistilno napravo. Prenova centralne čistilne naprave v Postojni je stala 3,5 milijona evrov, 95 odstotkov zneska pa je občina pridobila iz evropskih in državnih sredstev.

Sodobnejša in zmogljivejša Čistilna naprava v Postojni sicer obratuje od leta 1985, danes pa ima povsem novo podobo, predvsem pa je tehnološko sodobnejša in zmogljivejša. Nanjo so priklopljena naselja Postojna, Stara vas in Rakitnik. Postojnski župan Igor Marentič je na današnji otvoritvi izpostavil, da bo občina Postojna zgradila še eno čistilno napravo v Planini pri Rakeku. Pomembna pa bo tudi gradnja kanalizacijskega sistema, s priklopi nanj pa bo tako zapolnjena tudi postojnska čistilna naprava. Po besedah direktorja Kovoda Davida Penka bo treba rešiti tudi težavo z meteorno vodo, ki lahko bistveno poslabša delovanje čistilne naprave, zato bi morali meteorno vodo ločiti od fekalne kanalizacije, je dejal Penko.