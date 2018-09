Ljubitelji elitnega motociklističnega razreda so pred dvema tednoma Silverstone zapuščali razočarani. Kako tudi ne, ko pa so organizatorji preizkušnjo za veliko nagrado Velike Britanije zaradi močnega deževja odpovedali. Razplet je šel na roko Marcu Marquezu, ki je v skupni razvrstitvi ohranil prednost 59 točk pred drugouvrščenim Valentinom Rossijem. Čeprav si je vodilni dirkač vsaj po izjavah sodeč želel dirkati, pa je jasno, da sedem dirk pred koncem prvenstva tekmecem zmanjkuje časa, da ujamejo priključek s Špancem.

Novo priložnost bodo imeli ta konec tedna, ko se bo motociklistična karavana mudila na dirkališču Misano pri San Marinu. Preizkušnja se je po hudi nesreči Američana Wayna Raineyja leta 1993 na koledar dirk motoGP znova vrnila leta 2007. Od takrat za najuspešnejšo ekipo velja Yamaha, ki je tu zmagala šestkrat. »Po uspešnih testiranjih pretekli teden v Aragoniji smo optimistični,« pravi direktor Yamahe Massimo Meregalli in upa, da njihovi motocikli ne bodo imeli težav z elektroniko, ki jim sive lase povzroča že vso sezono. »Vselej je nekaj posebnega, ko se vrneš domov. Tu smo pred nekaj tedni opravili testiranja. Želimo si uspešnega nastopa in uvrstitve na zmagovalni oder,« se dirke veseli voznik Yamahe Valentino Rossi, ki je v Misanu na najvišjo stopničko stopil trikrat. Nazadnje leta 2014, kar je bila tudi zadnja zmaga Yamahe na tem prizorišču.

Od takrat dalje na veliki nagradi San Marina dominira Honda. Marquez je tu zmagal tako leta 2015 kot lani, predlani pa je ciljno črto kot prvi prevozil Dani Pedrosa. »Proga je tu zavita in počasnejša od ostalih v koledarju. Veliko je zaviranja in pospeševanja. V zadnjih letih nam je ustrezala in nanjo nas vežejo lepi spomini. Zagotovo bomo v nedeljo poskušali ustvariti novega,« od samozavesti prekipeva Marc Marquez.

Aktualni svetovni prvak je sredi tedna z moštvenim kolegom Pedroso in tekmeci Danilom Petruccijem, Jackom Millerjem, Andreo Iannonejem in Paolom Simoncellijem obiskal Vatikan, kjer jih je v zasebni avdienci sprejel papež Frančišek in jim izrekel blagoslov. »To je bila prečudovita izkušnja. Papeža nismo le spoznali, temveč smo se z njim tudi pogovarjali. Dejal je, da v življenju potrebuješ strast in cilj. Če slediš svoji strasti, lahko dosežeš veliko,« je bil navdušen Marquez. Ali je vrhovnega poglavarja cerkve prosil, da drži pesti zanj tudi v nedeljo, italijanski mediji niso poročali, se bo pa 25-letniku izpolnila želja vsaj glede vremena. Na današnjem treningu motocikliste sicer znajo presenetiti nevihte, a vremenoslovci že za jutrišnje kvalifikacije napovedujejo razjasnitev, medtem ko jih bodo v nedeljo menda pričakali idealni pogoji za dirkanje.

A pod drobnogledom ta konec tedna ne bo le Marquez, ampak tudi italijansko moštvo Ducati, ki bo imelo močno podporo s tribun. Vendar pa pri rdečih v teh dneh ne poteka vse po načrtih, saj so si nakopali jezo svojega testnega dirkača Caseyja Stonerja. Dvakratni svetovni prvak bo bržkone zapustil njihove vrste, saj meni, da ekipa ne upošteva njegovih priporočil pri izboljšavi motocikla. »Zdi se mi, da ne upoštevajo mojih podatkov. Že dolgo jim predlagam, da vpeljejo nekatere izboljšave, a se pri tem obotavljajo. Če mojih priporočil ne upoštevajo, se mi ne zdi smiselno tvegati, saj moraš na testiranjih voziti na skrajni meji zmožnosti,« je sporočil Casey Stoner.