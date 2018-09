»Vsi v ekipi smo zelo veseli. To je posebna zmaga,« slovenski kolesar Primož Roglič ni zmogel skriti navdušenja ob presenetljivi zmagi peti dan dirke po Britaniji, po kateri je oblekel tudi majico vodilnega v skupnem seštevku. Z ekipo LottoNl-Jumbo je v ekipni vožnji na čas presenetil vse veliko bolj zvezdniške zasedbe in zahvaljujoč tudi veliki prednosti oblekel zeleno majico. Tega verjetno ni pričakoval nihče.

Trasa (14 kilometrov) je peljala na 323 metrov visoki gorski prelaz Whinlatter pass in bila zaradi tega malo posebna. Roglič je bil večino časa na čelu ekipe kot vlečni mož, preudarno zasedbo je ohranil skupaj in jo ob pospeševanjih ni razbil, kot se velikokrat zgodi premočnim. Homogenost ekipe je nemara veliko prispevala k zmagi. »Vsi skupaj in vsak posebej smo naredili dobro vožnjo. To je poseben trenutek. Lov na zeleno majico vodilnega ni bil v središču pozornosti naših želja. Želeli smo le čim bolje odpeljati preizkušnjo in nikoli nismo računali na zmago,« je opozoril Roglič. To je še ena njihova odlika – da se osredotočajo na delo in ne na emocije. Pri drugih ekipah z bolj zvezdniškimi zasedbami so bili bolj neuigrani. Tudi pri ekipi Quick.step s prvima Rogličevima zasledovalcema Julianom Alaphilippom in Bobom Jungelsom, pri Katjuši z Nemcem Martinom ali pri Skyju s Froomom, Thomasom in Kirijenko. To je bila daleč najboljša vožnja ekipe LottoNL-Jumbo v ekipnem kronometru. V prvini, v kateri so na francoskem Touru v drugi zasedbi izgubili veliko časa. »Od leta 2015 smo veliko vlagali v to prvino, napredovali, a imeli vrhunce in padce. Danes je poseben dan, premagali smo ugledne ekipe,« je bil ponosen vodja programa razvoja Mathieu Heijboer. Danes sledi najbolj razgibana etapa, s ciljem na istem prelazu Whilatter. Roglič bo moral najbolj paziti na hitrega Alaphilippa. »Če že imamo majico, jo bomo v prihodnjih dneh poskušali obdržati. Kako? Na cesti je vedno veliko kombinacij, nikoli ni lahko, poskusili bomo. Imamo močno ekipo,« je samozavesten Roglič.

Na španski Vuelti je medtem prišlo do pričakovanega preobrata. Med ubežniki v 12. etapi je bil tako zmagovalec etape Francoz Alexandre Geniez (Ag2r), novi vodilni v rdeči majici pa Jesus Herrada (Cofidis). Ob taktiziranju vodilnih so ubežniki privozili več kot deset minut prednosti in tako Špancu in francoski ekipi za kakšen dan ali dva podarili nekaj pozornosti, medtem ko se bodo osredotočili na težje etape. Luka Mezgec je kljub vsemu moral na čelo kolone, saj je grozilo, da si bodo ubežniki privozili še večjo in težje ulovljivo prednost. Gorazd Štangelj je imel med ubežniki dva moža, tudi Vincenza Nibalija, a so preveč pazili nanj. Njegov Ukrajinec Mark Padun je v zaključnem sprintu zamudil skok za etapno zmago. Za uteho je Štangljeva Bahrain Merida prevzela vodstvo s skupnem seštevku za kar 14 minut.