Bil je petek pozno zvečer, 10. septembra 1993. Ljudje so se začeli zbirati po Ljubljani. Nekaj ur pozneje so splezali čez ogrado in mimo varnostnika odkorakali v prostore nekdanje vojašnice v Metelkovi ulici. Sprva so odšli v prvo nadstropje stavbe, kjer danes delujeta kluba Gala hala in Channel Zero. Tam se je začela obramba oziroma zasedba Metelkove, odvisno, kako obrnemo zgodbo.

Publicist, koncertni organizator in član kolektiva Gromka Miha Zadnikar, ki je bil zraven ob teh dogodkih, pravi, da je šlo za osvoboditev. Če želimo razumeti, zakaj je prišlo do tega dogodka z 10. na 11. september, ki ga bodo v teh dneh na Metelkovi proslavili s številnimi prireditvami, je treba čas še malo zavrteti nazaj. Konec osemdesetih let prejšnjega stoletja se je namreč v okviru Mirovnega inštituta oblikovala Mreža za Metelkovo, ki se je po osamosvojitvi z oblastjo med drugim dogovarjala, da bodo v zapuščeni vojašnici prostor dobili kulturniki, umetniki in drugi ustvarjalni ljudje.

Mislili so, da je že vse dogovorjeno, toda razvoj dogodkov je šel v drugo smer. »Skozi proces delovanja Mreže za Metelkovo so bili ti prostori obljubljeni približno 200 subjektom iz kulture, umetnosti in socialne dejavnosti. S strani mestne oblasti je bilo rečeno, da je stvar dogovorjena. Toda župan Jože Strgar s sodelavci je prelomil obljubo in začeli so rušiti vojašnico,« je povedal Miha Zadnikar.

Velika podpora meščanov in medijev Stekla je akcija. Znotraj Mreže za Metelkovo se oblikoval odbor, ki ga je pokojni Borut Brumen poimenoval MLO – Mreža lomi odpor. »To ime je Borut Brumen izbral v sarkastičen opomin, ker so v socializmu isto kratico uporabljali mestni ljudski odbori. V MLO je bilo le pet ali šest ljudi, ki smo ekspresno organizirali skvotanje. Šli smo na bolj obljudene lokacije, v Škuc, KUD Franceta Prešerna, K4 in poklicali na Radio Študent. V nekaj urah se je zbralo 200 ljudi, ki so naselili prazno kasarno,« je dejal Zadnikar in dodal, da so jih spodbudili gostje iz Nizozemske, ki so imeli veliko izkušenj s skvotanjem in so bili ravno na festivalu v Ljubljani. Na tej točki se je zasedba končala in začela obramba, Metelkova pa je postala prvi skvot v samostojni Sloveniji. Pritiski oblasti so se vrstili. Sprva so jim odklopili elektriko in vodo, nato je večkrat prišla policija, nekajkrat je zavrela kri, šesterica je bila obtožena ogrožanja družbene lastnine… Kot pravi Zadnikar, je občina pritiskala tudi na druge načine. Tako, da je na primer Radiu Študent grozila z ukinitvijo financiranja. Razmere, v katerih so zasedli in ubranili Metelkovo, so bile povsem drugačne, kot jih imajo avtonomni prostori danes. Imeli so izjemno podporo medijev, prebivalcev Ljubljane in kulturniške srenje. »Ko so nam zaprli vodo, so k nam prišli gasilci s tremi cisternami. Rekli so, da so slišali, da smo brez vode, in nam jo podarili. To je bil nepozaben prizor. Tudi podpora v medijih je bila velika. Ervin Hladnik Milharčič je v Mladini v prispevku z naslovom Zadnja postaja osemdesetih zapisal, da imamo večjo podporo, kot jo je imela Roška,« se spominja Zadnikar. Tudi problemi, ki so jih tedaj naslavljali, so bili drugačni. Medtem ko se danes avtonomni prostori ukvarjajo s prekarstvom, migracijami in gentrifikacijo, so se tedaj bojevali za kulturni prostor.