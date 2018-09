Po štirih letih so Terme Maribor, ki so v lasti ruske skupine Gazprom, konec avgusta dokončno zapustile hotele propadlega Športnega centra Pohorje in ključe predale novemu najemniku. »Nepremičnine so v zelo slabem stanju, začeli smo iz manj kot nič,« ugotavlja Miran Ferk, direktor in lastnik podjetja Playgreen. »Objektov niso vzdrževali. Še bolj so zanemarili okolico, travo so okoli hotelov letos kosili zgolj enkrat.«

Ferkova ekipa je zato ob koncu tedna kosila, urejala gostinsko teraso in prostore novejšega štirizvezdičnega hotela Arena ob vznožju pohorskega snežnega stadiona in ga odprla v ponedeljek. Starejši objekt Arene še zmeraj temeljito čistijo, v prihodnjih dneh naj bi odprli njegovo restavracijo. Nato sledita hotela Bolfenk in Videc na vrhu mariborskega Pohorja, ki sta po propadu Športnega centra Pohorje pristala v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Že 22. septembra naj bi odprli bazen in center dobrega počutja, nato naj bi začeli oddajati še sobe. Svojo hotelsko verigo bo Ferk tržil pod blagovno znamko Pohorje resort.

Ferkova osrednja poslovna dejavnost je organiziranje poletnih treningov in pripravljalnih tekem nogometnih in hokejskih moštev, v preteklosti je gostil tudi tabore nogometnih šol iz Kitajske in od drugod. Zaradi najema hotelov je v družbi Playgreen na novo zaposlil 36 ljudi, deset jih je prišlo iz Term Maribor, med drugim nova vodja hotelov Sanja Simonič.

Skrivnostni partner z evropskim potnim listom S slabo banko je Ferk uspel skleniti le enoletno najemno pogodbo, si je pa z njo zagotovil predkupno pravico za to nepremično premoženje. Ferk je odločen, da bo do izteka pogodbe postal lastnik pohorskih hotelov. Utemeljeno je vprašanje, kako bo tak odkup udejanjila družba, ki je imela lani dobrega pol milijona evrov prihodkov in ki bo zgolj za osvežitev hotelov, za najemnino in plače delovne sile ta mesec odštela približno 200.000 evrov. »Imam poslovnega partnerja, ki bo dokapitaliziral moje podjetje, razliko pa bom financiral z najetim bančnim posojilom, prijavil se bom tudi na razpis Slovenske investicijske banke,« nam je odvrnil. Kdo je ta partner, Dnevniku ni želel razkriti. Povedal je zgolj to, da ni iz Slovenije in da ima potni list ene izmed evropskih držav. Zaradi slabega stanja, v katerem je Ferk prevzel hotele, si obeta, da mu bo DUTB povrnila stroške čiščenja in da bo popustila tudi pri višini obetane odkupne cene. Na marčevski razpis sta zavezujočo ponudbo oddala Playgreen in javno občinsko podjetje Marprom, ki je bilo pripravljeno odšteti 4,2 milijona evrov v štirih letih. Vendar so v DUTB obe ponudbi zavrnili, ker so si obetali vsaj milijon evrov višji izkupiček. Vrednost hotela Arena, ki zajema 60 sob, center dobrega počutja in 14.400 kvadratnih metrov površin okoli njega, so v slabi banki ocenili na tri milijone evrov. Hotela Bolfenk in Videc, ki imata skupno 50 sob, 23 apartmajev in 18.700 kvadratnih metrov zunanjih površin, ki vključujejo tudi nogometno igrišče, naj bi bila skupaj vredna 2,2 milijona evrov.