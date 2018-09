Razvojni center Srca Slovenije in občine Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji so v sodelovanju s kar 49 lokalnimi ponudniki ta konec tedna obiskovalcem četrte izdaje »vikendov doživetij« pripravili številne aktivnosti, privlačne popuste in odlične okuse. Kot pravijo, bo prvi letošnji vikend odprtih vrat v vseh petih občinah še bolj družinsko obarvan kot prejšnja leta, tako da bodo v vseh okoljih potekale različne aktivnosti, ki bodo navduševale vse družinske člane.

Obiskovalci se bodo lahko med drugim preizkusili v ribolovu, jahanju, lončarstvu, sodelovali na igrah brez meja, maratonu aerobike in zumbe ali pri vodni telovadbi, spoznali pravila knajpanja, polstenja volne in oblikovanja lesa, obiskali čebelarje, pastirje in zeliščarje, okusili lokalne dobrote, kot so tuhinjska fila, rušovc, domače paštete, domače pivo, in si privoščili oglarsko, rudarsko ali pastirsko malico. Otroke čakajo brezplačen sladoled, delavnice slikanja na kamen, pletenja zapestnic in izdelave lutk, pa tudi pravljice v rudniku in vožnja z električnimi motorji.

»Z vikendi odprtih vrat lokalnim turističnim ponudnikom ne omogočamo samo, da svojo kakovostno ponudbo, ki je plod znanja, izkušenj in tradicije, pokažejo čim večjemu številu obiskovalcev, ampak da še bolj intenzivno razvijajo svoje dejavnosti in s tem bogatijo turistično ponudbo domačega kraja in širše,« je poudaril Željko Savić, predsednik LAS Srce Slovenije, kjer že 17 let pomagajo nizati zgodbe, v katerih se prepletajo podjetništvo, turizem in trajnostni razvoj okolja.